Kabarettist Lee Camp im Interview: US-Wahlsystem ist ein Witz [Video]

In der auf RT America ausgestrahlten Fernsehshow „Redacted Tonight“ des US-Comedians Lee Camp wird niemand verschont. Von Donald Trump bis zu dessen Lieblingsfeindsender CNN: Jeder kriegt sein Fett weg. Am Samstag vor einer Woche war Lee Camp in Berlin zu Gast.