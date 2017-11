Frankreich: 20.000 Hassbotschaften in wenigen Stunden – Feministische Hotline stellt Dienst ein

Quelle: Reuters © Sebastien Pirlet Feministinnen während des sogenannten "SlutWalks", einer feministischen Demonstration in Brüssel.

Französische Feministinnen hatten eine Telefonnummer gegen Belästigung eingerichtet. Wegen einer nicht abreißenden Welle an beleidigenden Nachrichten kündigten sie jedoch am Dienstag an, dass sie bereits nach drei Tagen gezwungen waren, die Leitung wieder zu schließen.