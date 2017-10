Künstlerin für das Stillen von Welpen und Befruchtung ihrer Eizelle mit Hundezellen ausgezeichnet

In einem dreimonatigen Kunstprojekt befruchtete eine slowenische Künstlerin eine ihrer Eizellen mit Hundezellen und stillte einen Hund. Für dieses Projekt lebte sie in Abgeschiedenheit mit ihren Hunden. Ihr Engagement wurde durch einen internationalen Kunstpreis ausgezeichnet.

"K-9_topolgy" war der Titel des Kunstprojekts, an dem Maja Smrekar teilnahm. Während dieser Zeit löste sie in ihrem Körper die Milchproduktion aus, indem sie systematisch abpumpte. Um die "soziale und ideologische Instrumentalisierung des weiblichen Körpers und des Stillens" zu erproben, stillte sie ihren Welpen Ada. In einer Methode, die der In-vitro-Fertilisation (IVF) ähnelt, entnahm sie Ada Fettzellen und fügte den Zellkern in eine ihrer eigenen Eizellen ein, welche der Künstlerin anschließend eingesetzt wurde.

In einem Video hielt sie alle Schritte der Aktion fest. Für die Kunstaktion wurde sie mit dem Prix Ars Electronica ausgezeichnet, einem Kulturpreis, der sich der Verschmelzung von Kunst und Computertechnologie widmet.

Aus einer Begründung der Jury heißt es: