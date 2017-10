Archäologen entziffern 3.200 Jahre alte Steininschrift über Invasion mysteriöser Seefahrer

Antike Schriften lösen eines der größten Rätsel der Mittelmeerarchäologie. Seit Jahrhunderten zerbrachen sich Historiker den Kopf darüber, warum hoch entwickelte Zivilisationen der Bronzezeit einfach verschwanden - nun scheint es eine Antwort darauf zu geben.

Eines der größten Rätsel der Mittelmeerarchäologie scheint gelöst: Forschern ist es gelungen, die Symbole auf einer 3.200 Jahre alten Steinplatte zu entschlüsseln. Der zehn Meter lange Kalksteinfries, der 1878 in der heutigen Türkei gefunden wurde, trägt die längste bekannte Hieroglypheninschrift aus der Bronzezeit. Nur eine Handvoll Wissenschaftler weltweit können die darauf verwendete alte luwische Sprache überhaupt lesen. Die erste Übersetzung hat nun offenbar eine Erklärung für den Zusammenbruch der mächtigen und fortgeschrittenen Zivilisationen der Bronzezeit geliefert.

Die Schrift erzählt, wie eine vereinigte Flotte von Königreichen aus dem Westen Kleinasiens Küstenstädte im östlichen Mittelmeer überfiel. Der Text deutet darauf hin, dass sie Teil einer marodierenden Seefahrer-Konföderation waren, von der Historiker glauben, dass diese am Zusammenbruch dieser aufkommenden bronzezeitlichen Zivilisationen beteiligt war.

Die Forscher glauben, dass Kupanta-Kurunta, der König eines spätbronzezeitlichen Staates namens Mira, die Inschriften 1190 v. Chr. in Auftrag gegeben hat. Aus dem Text geht hervor, dass das Königreich und andere anatolische Staaten in das alte Ägypten und andere Regionen des östlichen Mittelmeers vor und während des Herbstes der Bronzezeit einmarschiert sind.

Nur 20 Menschen weltweit können Luwian lesen

Archäologen haben lange Zeit den plötzlichen, unkontrollierbaren Zusammenbruch der vorherrschenden Zivilisationen um 1200 v. Chr. zum Teil auf die Auswirkungen von Überfällen durch Seefahrer zurückgeführt. Aber die Identität und Herkunft der Eindringlinge, die moderne Gelehrte das "Trojanische Meer-Volk" nennen, hat Archäologen jahrhundertelang beschäftigt.

Die neuen Erkenntnisse folgen der Forschung eines interdisziplinären Teams aus schweizerischen und niederländischen Archäologen. Darunter auch Dr. Fred Woudhuizen, einer von nur 20 Menschen auf der Welt, die Luwian lesen können. Er hat die Inschrift übersetzt. Die 35 Zentimeter hohe und zehn Meter lange Kalksteinplatte wurde 1878 im Dorf Beyköy, 34 Kilometer nördlich von Afyonkarahisar, in der heutigen Türkei gefunden. Der französische Archäologe George Perrot kopierte die Inschrift, bevor der Stein von den Dorfbewohnern als Baumaterial für die Gründung einer Moschee verwendet wurde.

Details werden im Dezember publiziert

Die Kopie wurde nach dessen Tod im Jahr 2012 im Nachlass des englischen Prähistorikers James Mellaart wiederentdeckt und von seinem Sohn an Dr. Eberhard Zangger, den Präsidenten der Stiftung Luwian Studies, zum Studium übergeben. Zangger, ein niederländischer Linguist und Experte für luwische Sprache und Schrift, sagte, die Inschrift lasse vermuten, dass

die Luwiner aus dem westlichen Kleinasien entscheidend zu den Invasionen der so genannten Seevölker - und damit zum Ende der Bronzezeit im östlichen Mittelmeerraum - beigetragen haben.

Die Forscher sind sich einig:

Eines der größten Rätsel der Mittelmeerarchäologie kann so plausibel gelöst werden.

Die Ergebnisse der Übersetzung und der Forschung selbst werden im Dezember in der Zeitschrift Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society und in einem Buch von Zangger veröffentlicht.