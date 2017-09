Schweden: Neo-Nazis dürfen an jüdischem Feiertag vor Stockholmer Synagoge aufmarschieren

Quelle: Reuters © Henrik Montgomer Die Synagoge in Stockholm wurde zwischen 1867 und 1870 erbaut.

Erinnerungen an den Nationalsozialismus werden in schwedisch-jüdischen Gemeinden wach: Damals wie heute marschieren Nationalsozialisten an hohen jüdischen Feiertagen auf, um sich gegen das Judentum zu bekennen - an Jom Kippur vor der Stockholmer Synagoge.