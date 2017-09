Kilez More im Gespräch mit RT Deutsch: Chart-Erfolg gegen die mediale Schweigespirale

Kilez More ist ein 29-jähriger Musiker aus Wien. Friedensaktivisten ist er schon länger bekannt. Auf YouTube sammeln seine Rap-Videos mit politischen Texten immer mehr Klicks. So ließ auch der Erfolg in den deutschen Charts nicht lange auf sich warten. Doch die auflagenstarken Hip-Hop Blätter haben seine Musik bis heute nicht zur Kenntnis genommen.