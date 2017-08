Amazonas-Expedition fotografiert mysteriöse Saki-Affenart, die seit 81 Jahren als verschollen galt

Eine Expedition unter Leitung von Laura Marsch, Direktorin des Global Conservation Institute und weltweit renommierte Expertin für Saki-Affen, bereiste im Sommer 2017 das noch immer wenig erforschte westliche Amazonas-Gebiet. Ziel war die Dokumentation der Biodiversität des Gebietes sowie Spurensuche des seit 81 Jahren nicht mehr lebend gesehenen Pithecia vanzolinii, so der wissenschaftliche Name der mysteriösen Affenart, benannt nach dem brasilianischen Zoologen, Paulo Vanzolini.

Im Jahr 1936 hatte der ecuadorianische Naturforscher Alfonso Ollala die Saki-Affenart das letzte Mal lebend gesehen. Seitdem war der Vanzolini-Affe wie von der Bildfläche verschwunden, mehrere Wissenschaftsexpeditionen suchtendie Spezies in den vergangenen Jahrzehnten vergeblich.

Um die verschollene Affenart zu finden, fuhr die Expedition, bestehend aus Wissenschaftlern, Fotografen und lokalen Führern, vier Monate lang in einem zweistöckigen Hausboot die Flussläufe im West-Amazonas ab. Als sie den Eiru-Fluss im Grenzgebiet von Peru und Brasilien herauf fuhren, erblickten sie plötzlich in den Baumwipfeln die verloren geglaubte Affenart.

Es war fantastisch. Ich zitterte vor Aufregung am ganzen Körper und war so aufgeregt, dass ich kaum in der Lage war, die Kamera zu bedienen, so Marsch in einem Telefoninterview mit National Geograpic.