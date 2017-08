Tesla-Gründer Elon Musk und 116 Experten fordern Verbot von Killer-Robotern

Quelle: Reuters © Aaron P. Bernstein Elon Musk ist ein Unternehmer und Investor. Er hat sowohl die Staatsangehörigkeit seines Geburtslandes Südafrika als auch die von Kanada und den USA. Er ist bekannt durch seine Teilhabe an der Gründung von PayPal sowie dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX und dem Elektroautohersteller Tesla.

Noch steuern Menschen die Drohnen. Doch künstliche Intelligenz und Automatisierung wecken auch beim Militär immer größeres Interesse. In einem offenen Brief fordern Elon Musk und mehr als 100 weitere Experten nun ein Verbot von so genannten Killer-Robotern.