Bäume für die Freundschaft: Druschba-Fahrt-Teilnehmer pflanzen Zedern in Moskau

Quelle: RT

Was 2016 als „Friedensfahrt“ begonnen hat, wird in diesem Jahr als Freundschaftsfahrt wiederholt. Denn Freundschaft ist dem Organisator Rainer Rothfuß zufolge die logische Steigerung von Frieden, den sich die Menschen in Deutschland und Russland wünschen.