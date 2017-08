Australien: Café in Melbourne verlangt bei männlichen Kunden einen Zuschlag von 18 Prozent

Nicht in Stein gemeißelt, aber dennoch klar und deutlich: Die Regeln im Café Handsome Her in Melbourne.

Ein Café in Melbourne ist in die Schlagzeilen geraten, weil es bei seiner männlichen Kundschaft 18 Prozent Aufschlag erhebt. Mit dem zusätzlichen Geld sollen Organisation unterstützt werden, die sich für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern einsetzen.

Das Café mit dem Namen "Handsome Her" ("Hübsche Sie") in Brunswick bei Melbourne hat mit seiner Aktion für große Aufregung in den sozialen Medien gesorgt. Eine handbeschriebene Tafel am Eingang des Cafés macht sofort klar, worum es in diesem Café geht: Dies sei ein Café von Frauen für Frauen. Frauen hätten ein Erstrecht auf alle Sitzplätze. Männliche Kunden müssten zudem 18 Prozent Zuschlag zahlen. Mit dem Geld will man Organisationen unterstützen, die sich für eine gleiche Bezahlung von Männern und Frauen einsetzen.

Feministische Aktivisten in westlichen Ländern sind davon überzeugt, dass Frauen in der freien Wirtschaft systematisch schlechter bezahlt werden als Männer - auch bei identischen Aufgaben und Qualifikationsniveaus. Kritiker bezeichnen den so genannten Gender Pay Gap hingegen als Mythos und verweisen auf unterschiedliche Bildungs- und Berufspräferenzen oder Lebensplanungen als Ursachen für ungleiche Einkommen.

love it! Spaces for ladies is always great and highlighting the pay gap like this is harder for people to ignore. — Fiona Cannon (@FiCan) 3. August 2017

I love it. Especially if it creates an environment where women feel safe — Erin Riley (@erinrileyau) 3. August 2017

Pay gap def worth talking about but reckon much repulsive male vitriol comes from low-paid lads who can't work out why they're being blamed. — Aidan Fawkes (@aidanfawkes) 3. August 2017

Das vegane Café hat mit der Initiative gemischte Reaktionen ausgelöst. Zwar hätten die meisten Männer den Zuschlag ohne Murren gezahlt, wie die Miteigentümerin Alex O'Brien mitteilte, doch es habe gerade in den sozialen Medien auch einige kritische Stimmen gegeben.

I think if you want to fight for equality then surely treating everyone the same is the way to go — Leroy Brown (@LeighroyH) 3. August 2017

Not a fan. Whilst appreciate highlighting the issue of pay, creating an us and them is divisive. Flip this, and Twitter is in flames. — Pauloncè (@PJS_84) 3. August 2017

Discrimination is illegal, regardless of the spurious intent. Do they hire male staff or do they discriminate there too? — Stui Magpie (@StuiMagpie) 3. August 2017

O'Brien betonte zudem, dass man den Zuschlag niemanden aufgezwungen habe. Er sei nicht obligatorisch gewesen, sondern nur eine Möglichkeit, um "etwas Gutes zu tun", so O'Brien.

Es habe sogar Männer gegeben, die extra aus anderen Stadtteilen angereist seien, nur um die Aktion zu unterstützen. Zudem fände die Zuschlagsaktion jeweils nur für die Dauer einer Woche im Monat statt.

Mehr lesen: Anti-Migranten-Gruppe in Norwegen verwechselt Bilder von leeren Bussitzen mit Burka tragenden Frauen