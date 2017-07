"What Happened" - Hillary Clinton schreibt ein Buch über ihre Wahlkampfniederlage

Quelle: Reuters © Brendan McDermid Selbstkritik ist vermutlich nicht die stärkste Seite von Hillary Clinton. Nach wie vor macht sie unter anderem Russland für ihre Wahlniederlage verantwortlich.

Nach ihrer überraschenden Niederlage im Präsidentschaftswahlkampf 2016 arbeitet Hillary Clinton ihre Erlebnisse in dem Buch "What Happened" (Was geschehen ist) auf. Zwar möchte Clinton auf eigene Fehler eingehen - doch Schuld sind letztendlich für sie immer noch andere.