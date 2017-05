Toleranz vs. Tradition: verhinderter LGBT-Marsch in Moldawien und dessen Gegner

© http://www.basarabia.md Protest gegen den Marsch "Fara Frica" (Furchtlos) in Chisnai am 21. Mai 2017.

Nur großes Polizeiaufgebot konnte Handgreiflichkeiten in Chisinau verhindern: Aufgebrachte Gegner des traditionellen LGBT-Marsches stellten sich ihm entgegen. Sie appellieren an die konservativen Werte des Großteils der moldawischen Gesellschaft und sehen sich deshalb im Recht. Die Unterstützer der LGBT-Bewegung in Moldawien wollen dagegen mehr Akzeptanz für ihre Rechte. Im RT-Beitrag kommen beide Streitparteien ausführlich zu Wort.