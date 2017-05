Erster First Gentleman bei NATO-Feier – Premier von Luxemburg kommt mit seinem Mann (FOTOS)

Quelle: www.globallookpress.com

Im Rahmen des NATO-Gipfels in Brüssel fand am Donnerstag das traditionelle Abendessen statt, an dem die Lebensgefährten der Staatschefs der Allianzmitgliedsländer teilnehmen. Diesmal war dabei auch der Ehemann des luxemburgischen Premiers, Architekt Gauthier Destenay. Die Frau des türkischen Präsidenten Erdogan schien während der Veranstaltung nicht gerade glücklich zu sein.