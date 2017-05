Donald Trump im Händeschütteln besiegt (VIDEO)

Quelle: www.globallookpress.com Donald Trump im Händeschütteln besiegt

Eine Art Visitenkarte des US-Präsidenten Donald Trump ist seine Weise, Hände zu schütteln. Dabei drückt er die Hand sichtbar stark und zieht seinen Partner schnell zu sich. Laut Psychologen sei das ein Ausdruck der Dominanz in der Körpersprache. Doch ein Politiker scheint in dieser Art der Kommunikation noch härter zu sein. Der tadschikische Präsident Emomalij Rahmon hat neulich einen Sieg in diesem sieben Sekunden langen Händeringen über Trump errungen.