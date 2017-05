Vom Himmel begeistert: Niederländischer König und andere leidenschaftliche Prominenz-Hobbypiloten

Ob Politiker, Schauspieler oder Musiker – manchmal fühlt jeder den Bedarf, ein bisschen Abwechslung in seine Routine zu bringen. So hat der König der Niederlande, Willem-Alexander, in einem Interview mit der Zeitung De Telegraaf gestanden, regelmäßig heimlich als Kopilot bei der Airline KLM zu fliegen. Demselben Hobby gehen auch andere berühmte Persönlichkeiten nach. RT Deutsch hat eine Liste der Prominenten aufgestellt, die am Steuer eines Flugzeugs zweite Luft bekommen.