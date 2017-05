Falcon 9 von SpaceX bringt Asche von Verstorbenen ins All

Das Pionierunternehmen im Bereich Weltraumbestattung, Elysium Space, wird Asche von verstorbenen Menschen mithilfe seines Raumschiffs Elysium Star II ins All befördern. Die Maschine soll mit der Trägerrakete Falcon 9 des US-Privatunternehmens SpaceX auf die Erdumlaufbahn gebracht werden, teilte Elysium Space in seinem Blog mit. Die Rakete wird Ende 2017 vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien starten.