Jetzt noch schmaler: Klare Weltsicht für Springer-Mitarbeiter

Axel Springer, es der größten Verlagshäuser in Europa, bindet seine Mitarbeiter an klare Grundprinzipien

Das Medienunternehmen Axel Springer folgt seit seiner Gründung klaren Unternehmensgrundsätzen, um seinen „gesellschaftspolitischen Auftrag“ zu erfüllen. Diese Richtlinien binden alle Mitarbeiter und prägen somit deren journalistische Tätigkeit. Auf der Hauptversammlung wurden sie diese Woche noch einmal stark vereinfacht.

Die „Grundsätze der Unternehmensführung“ legte Axel Springer bereits in den späten Sechzigern fest. Es war die Zeit, die die BILD wegen ihrer hetzerischen und gar mörderischen Schreibe in die Kritik brachte. Diese Unternehmensgrundsätze bilden eine klare Weltsicht ab, nach der Redakteure und Journalisten ihre Arbeit ausrichten müssen. Diese Richtlinien wurden mehrfach geändert, so nach der deutschen Wiedervereinigung und nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

Zuletzt trug der Konzernvorsitzende Matthias Döpfner Anfang dieser Woche bei der Hauptversammlung eine Erneuerung vor. Döpfner meinte, man wolle eine Anpassung der fünf Grundsätze der Unternehmensführung beschließen und sie dadurch „etwas grundsätzlicher formulieren, damit sie international nachvollziehbarer werden."

Eines der größten Verlagshäuser Europas legt sich und seine Mitarbeiter nunmehr darauf fest, „für Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie und ein vereinigtes Europa“, „für eine freie und soziale Marktwirtschaft“ und die klare Ablehnung des „politischen und religiösen Extremismus“ einzutreten. Weiterhin unterstützt der Verlag „das jüdische Volk und das Existenzrecht des Staates Israel“.

Vereinfachte Weltsicht und journalistischer Aktivismus

Der frühere Bild-Chef, Kai Diekmann, erwähnte mehrfach, dass Aktivismus und Journalismus durchaus zusammen funktionieren könnten. Diekmann ist Mitglied in mehreren transatlantischen Lobbygruppen wie dem Aspen Institut, der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und der Atlantikbrücke. Der Partei AfD sagte er offen den Kampf an. Zudem hatte die BILD-Zeitung sich mehrfach öffentlich gegen Antisemitismus und Judenhass und für Toleranz ausgesprochen. In dem Zusammenhang bemängelt Kritiker jedoch oft, dass die Toleranz zwar für Juden gelte, umso weniger aber für Muslime oder Sinti und Roma.

Die wirtschaftsliberale Linie des Verlags klingt immer wieder in seiner Berichterstattung durch und macht sich sowohl in Äußerungen seiner Mitarbeiter bemerkbar als auch in deren Vernetzungen.

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ist eine marktliberale Lobby-Organisation, die einen weniger sozialen als freien Markt propagiert und einseitig Arbeitgeber-Interessen vertritt. Sie hält ihre Veranstaltungen im Axel-Springer-Haus ab.

Zudem gibt es regen Austausch und Verbindungen zwischen dem Verlag, der Wirtschaft und konservativen Parteien. Dietrich von Klaeden, der Cheflobbyist des Springer Verlags in Deutschland, ist Mitglied des American Council on Germany (ACG) Young Leader und der Atlantikbrücke. Sein Bruder, Eckhart von Klaeden, ist der ehemalige Staatsminister im Kanzleramt und Mitglied des CDU-Bundesvorstandes.

Derartige Verbindungen sind ebenso Ausdruck der Unternehmensprinzipien, wie die inhaltliche Ausrichtung, die immer wieder zeigt, wie selektiv es mit dem Toleranzprinzip gehalten wird. Der Deutsche Presserat rügte BILD mehrfach wegen ihrer Verstöße gegen den Pressekodex, unter anderem wegen Verletzung des Persönlichkeitsschutzes.

Nicht alle gehen so weit wie der Schriftsteller Max Goldt in seiner berühmten Schmähkritik über die BILD:

Diese Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, sie zu lesen.

Doch mit Blick auf die nun zusätzlich gekürzten Springer-Grundsätze verwundert der generelle Hang zur vereinfachten Weltsicht des Verlages wenig.