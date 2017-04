Frauenpower auf russische Art: W20-Vertreterin über Trump, Merkel und weibliche Kriegslust

Die Teilnehmerinnen des Hauptpanels des W-20 Gipfels 2017 am 25. April 2017.

Sind die Frauen besseren Führungskräfte? Die elitäre Besetzung des W20-Gipfels in Berlin mit Angela Merkel, Ivanka Trump und Christine Lagarde sorgte für Medienwirbel. Die illustre Runde sollte zeigen, wie einflussreich Frauen sein können.

Ob es erstrebenswert ist, mehr Frauen an der Macht zu haben, fragte RT Deutsch die russische Delegierte des W20-Forums, Viktoria Panova. Die Muster-Karrierefrau aus Wladiwostok erzählte über die Besonderheiten russischer Frauenpolitik und ihren Eindruck von der deutschen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. In ihrer Heimat arbeitet Frau Panova als Prorektorin für internationale Beziehungen an der Fernöstlichen Staatlichen Universität Wladiwostok.