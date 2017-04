Russland: Fast nackt den Abhang hinunter – Deutsche, Russen und US-Amerikaner knacken Rekord

Quelle: RT

Am Samstag strömten rund 1.500 leicht bekleidete Snowboarder und Snowboarderinnen zum jährlichen Grelka-Fest in Südsibirien. Die Wintersportfans aus verschiedenen Ländern, wie Deutschland, den USA, Russland China und Frankreich beteiligten sich vor Ort an einer Massenabfahrt in Badekleidung.