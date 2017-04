Hoffnung auf Lösung von Umweltproblemen - Raupe Nimmersatt frisst Plastikmüll

Quelle: www.globallookpress.com Der Plastikmüllberg als allseits bekanntes Zivilisationssymbol

Durch Zufall entdeckte eine Hobbyimkerin, dass Larven der Großen Wachsmotte in der Lage sind, Plastikabfälle zu zersetzen. Nun will die in Spanien lebende Italienerin zusammen mit weiteren Forschern das dafür verantwortliche Enzym isolieren und so vielleicht eine Lösung für wachsende Umweltprobleme finden.