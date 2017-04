Kandidatur in Großbritannien? Assange wird Parlamentarier

Quelle: Reuters

Der Wikileaks-Herausgeber Julian Assange denkt offenbar darüber nach, sich bei den vorgezogenen Wahlen in Großbritannien zur Wahl zu stellen. Als Australier und Bürger des Commonwealth hat er das Recht dazu. In Australien hatte sich Assange jedoch schon zur Wahl gestellt. Die Reaktionen in den Sozialen Medien sind positiv.