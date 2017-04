Florian Homm spricht Klartext: Der Anschlag auf den BVB zeigt die Fratze der Kapitalmärkte

Quelle: RT Exklusiv für RT Deutsch: Florian Homm spricht Klartext.

Mit dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund wollte der Täter die BVB-Aktie zum Einsturz bringen, um so mit vorher getätigten Leerverkäufen Kasse zu machen. In seiner Klartext-Kolumne verurteilt Florian Homm die feige Attacke, merkt aber auch an, dass brutale Methoden im Finanzgeschäft keine Seltenheit sind.