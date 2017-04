Fitter als die Queen: 95 jährige Russin gilt als älteste Reiterin der Welt

Quelle: RT

Nina Gromowa ist eine Legende im russischen Reitsport. Sie war von Beginn an dabei, als sich noch in der Sowjetzeit der Reitsport etablierte und reitet bis heute mit ihren 95 Jahren. Im RT-Interview verrät sie, wie es ihr gelingt, noch in diesem hohen Alter so fit zu sein.