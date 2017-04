FSB-Chef Alexandr Bortnikow: Migranten als Hauptquelle für Terror-Rekrutierer in Russland

Quelle: Sputnik

Die Basis der Terrormilizen in Russland sind GUS-Bürger, die nach Russland kommen, um Geld zu verdienen, so der Chef des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexandr Bortnikow. Nach dem Terroranschlag in Petersburg verschärft Russland die Kontrollen.