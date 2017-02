Clever investieren mit Florian Homm: Was tun mit 10.000 Euro?

Die wichtigste Regel für jeden Investor lautet: Kosten sparen. Das Depot sollte deshalb bei einem Onlinebroker eröffnet werden, so dass die Gebühren überschaubar bleiben. Wer auf dem Laufenden bleiben will, sollte außerdem regelmäßig die Topinvestoren verfolgen. Neben Indexfonds und ETF sollten sich Anleger auch mit Gold absichern.

In der vierteiligen Serie „clever investieren“ spricht ehemalige Hedgefondmanager Florian Homm über die richtige Auswahl von Investments und beantwortet die Frage, wie sich Vermögen am besten schützen und vermehren lässt. Clever investieren spricht vor allen den kleinen und mittleren Geldbeutel an.