Clever investieren mit Florian Homm: Was bringt die größte Rendite?

Mit welchem Investment können Anleger die größte Rendite einfahren und von welchem Anlagevehikel sollten vor allem Privatpersonen besser die Finger lassen? In dieser Folge beantwortet Florian Homm die Frage, worauf man bei einer Geldanlage achten sollte. Besonders der Kauf von Aktien kann sich lohnen, vorausgesetzt man setzt auf die richtigen Kandidaten.

In der vierteilgen Serie „clever investieren“ spricht ehemalige Hedgefondmanager Florian Homm über die richtige Auswahl von Investments und beantwortet die Frage, wie sich Vermögen am besten schützen und vermehren lässt. Clever investieren spricht vor allen den kleinen und mittleren Geldbeutel an.