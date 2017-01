Clever investieren mit Florian Homm: Welche Anlage passt zu mir?

Der ehemalige Hedgefondmanager Florian Homm gibt Anlagetipps für Einsteiger.

In der vierteilgen Serie „clever investieren“ spricht Homm über die richtige Auswahl von Investments und beantwortet die Frage, wie sich Vermögen am besten schützen und vermehren lässt. Welche Ratschläge sollte man sich zu Herzen nehmen und welche nicht. Und wie lassen sich schmerzliche Verluste vermeiden? Clever investieren spricht vor allen den kleinen und mittleren Geldbeutel an.