Wegen Kritik an Orbán: Hollywoodstar George Clooney hat Zoff mit Ungarn

Ausgelöst hatte die Schelte ein Interview Clooneys mit dem Magazin GQ, in dem er über seinen neuen Film "The Midnight Sky" sprach. Darin bemühte sich der amerikanische Filmschauspieler, die Atmosphäre des im Jahr 2049 spielenden Science-Fiction-Films zu beschreiben. Er sagte:

Wir waren noch nicht mitten in der Pandemie, aber da waren schon all die anderen Elemente des Hasses und der Wut da, wie wir sie alle irgendwie in diesem Augenblick der Geschichte erleben. Man braucht nur zu Bolsonaro in Brasilien gehen oder zu Orbán in Ungarn.