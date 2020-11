Dr. Karin Kneissl über US-Wahlergebnisse: Enthusiasmus ist besonders stark in Berlin spürbar

Dr. Karin Kneissl über US-Wahlergebnisse: Enthusiasmus ist besonders stark in Berlin spürbar (Archivbild)

Die Ergebnisse der US-Wahlen geben Deutschland und weiteren Ländern die Hoffnung auf eine Wiederherstellung der Beziehungen mit den USA, so die Ex-Außenministerin Österreichs Dr. Karin Kneissl in einem Interview mit RT. Der Enthusiasmus sei in Berlin besonders stark.