Facebook kündigt Start von Dating-Service an

Facebook hat den Start seiner eigenen Dating-Plattform in 32 europäischen Ländern in dieser Woche angekündigt. Keine weitere App ist dabei nötig – die Plattform wird mit dem neuesten Update in die bestehende App integriert. Das Flirtportal sollte ursprünglich am Valentinstag starten.

Der Dating-Service bietet in Europa dieselben Funktionen wie in den USA und verwendet das vorhandene Profil, das man auf Facebook hat, um potenzielle Matches zu finden. Mit 2,4 Milliarden Nutzern aus aller Welt scheint Facebook sogar den aktuellen Marktführer Tinder herauszufordern. Ein Facebook-Sprecher betonte, dass sich die Entwickler bei der Erstellung der Plattform mit dem Namen "Facebook Dating" darum bemühten, Sicherheit und Datenschutz der Benutzer bei der Verwendung des Produkts zu gewährleisten: Wir haben mit Experten in diesen Bereichen zusammengearbeitet, um einen einfachen Zugang zu Sicherheitstipps zu ermöglichen und ein Sicherheitssystem in Facebook Dating aufzubauen, einschließlich der Möglichkeit, sich zu beschweren und jemanden zu blockieren, sowie Fotos, Links, Zahlungen oder Videos in Nachrichten zu versenden. Die Plattform soll bereits in 20 Ländern genutzt werden. Das Unternehmen stellt klar, dass Facebook Dating ab jetzt in Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, der Tschechischen Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Italien und einer Reihe anderer europäischer Länder verfügbar sei. Facebook Dating wurde im vergangenen September in den USA gestartet. Im Februar informierte Facebook über die Aussetzung des Starts in Europa im Zusammenhang mit Durchsuchungen in Büros des Unternehmens in Dublin.