Fitness-Blogger und Corona-Skeptiker an COVID-19 gestorben und in geschlossenem Sarg beigesetzt

Der ukrainische Fitness-Influencer Dmitri Stuschuk glaubte nicht an die Pandemie, bis er sich selbst infizierte. Letzte Woche warnte er vor der Ernsthaftigkeit des Virus und starb kurz danach an Folgen der Krankheit. Er wurde in einem geschlossenen Sarg beigesetzt.