Psst - Trump der Querdenker | Strippenzieher

Tri-Tra-Trulala – politischer Wahnsinn ist wieder da. Nichts Neues denkt ihr? Dann wird euch "Strippenzieher" aber überraschen. RT Deutsch präsentiert: Politiker als holzköpfige Marionetten ohne Rückgrat. Wo jetzt der Unterschied zur Realität ist? Findet es heraus.

Dönerverkäufer sind gemachte Männer. Das denkt sich auch Kurt und stellt daher mal eben einen kleinen Imbiss auf. Eine Dönerbude ohne Kundschaft ist natürlich nichts wert. Und wenn man vom Teufel spricht, dann kommen #AngelaMerkel und #DonaldTrump angelaufen. Zwei der mächtigsten Politiker haben auch mal Hunger – also muss ein Döner her. Beim Schmatzen kann man bekanntlich gut Schwatzen. #Maskenpflicht, Demonstrationen, Alexei Nawalny, Nord Stream 2 und russisches Gas können am besten bei einem prallen Kebab besprochen werden. Als Ehrenmann kann Kurt nicht alles so stehen lassen, was die beiden Holzkasper da so erzählen. Wenn es sein muss, geigt er ihnen die Meinung – also, er versucht es zumindest.

Es ist nämlich gar nicht so einfach, bei einem schlecht gelaunten Donald Trump mal zu Wort zu kommen. Wisst ihr vielleicht, warum er so mies drauf ist? Wir haben da so eine Vermutung, aber psst.