Das Sarg-Fahrrad: "Der Tod muss in die Gesellschaft zurückgebracht werden" (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © Bernd Thissen / dpa Ein Mann will Särge mit einem Fahrrad zum Friedhof transportieren.

Früher sind die Särge öffentlich zum Friedhof getragen worden, heute geschieht das in einem unauffälligen Leichenwagen. Michael Olsen aus Oldenburg will die Tabu-Themen Sterben und Tod wieder in die Öffentlichkeit und in die Gesellschaft zurückholen.

Und zwar mit dem ersten Bestattungsrad in Deutschland.