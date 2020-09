Russland: FSB vereitelt "Columbine"-Massaker an Schulen mit Sprengstoff und Waffen (Video)

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat 13 Personen – 11 davon Mitglieder einer geschlossenen Online-Gruppe – festgenommen. Sie planten mehrere Massaker. Einer von ihnen beabsichtigte, beim Appell am ersten Schultag an seiner (ehemaligen) Schule 100 Schüler mit Rohrbomben zu töten.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat 13 Menschen festgenommen, die mehrere Massaker planten. Eine entsprechende Erklärung gab der FSB am Freitag, dem 04. September, ab. Einer der Festgenommenen hatte vor, während des Appells am ersten Schultag (in Russland immer der erste September) an seiner (ehemaligen) Schule mindestens 100 Schüler zu töten. Es wurden nicht zuletzt fertige Rohrbomben mit improvisierten Fertigsplittern (Nägel etc.) sowie Material zu deren Anfertigung sichergestellt.

Der Föderale Sicherheitsdienst der Russischen Föderation hat in einer Reihe der Landesregionen 13 russische Staatsbürger inhaftiert, die Massaker unter Verwendung von unkonventionellen Sprengvorrichtungen, Brandmischungen und Stich- und Hiebwaffen planten, sowie solche, die andere Internetnutzer zu solchen Verbrechen verleitet haben. Gleichzeitig waren 11 von ihnen Mitglieder einer geschlossenen Internetgemeinschaft in einem der sozialen Netzwerke. Die kriminellen Pläne der betreffenden Personen werden durch beschlagnahmte persönliche Tagebücher und Kommunikationsmittel bestätigt, in denen Anweisungen für die Herstellung von Brand- und Sprengkörpern, Pläne für Angriffe auf Bildungseinrichtungen, Gebäude der Strafverfolgungsbehörden und Orte mit großem Personenverkehr gefunden wurden. An den Wohnadressen wurden vier einsatzbereite Sprengvorrichtungen mit vorgefertigten Splitterelementen sowie Komponenten für deren Zusammenbau und zur Herstellung von Brandmischungen sowie Traumatik-, Hieb- und Stichwaffen sowie Jagdflinten beschlagnahmt, die unter Missachtung von Vorschriften gelagert wurden. Gemäß den noch zu erwartenden Ergebnissen der durchzuführenden Gutachten werden entsprechende Verfahrensentscheidungen sowie präventive Maßnahmen getroffen.

Die Region oder Regionen, in denen die Festgenommenen ihre Anschläge planten, gab der FSB nicht bekannt. Dafür veröffentlichte der FSB-Pressedienst ein Video, das die Festnahmen einiger der Verdächtigen sowie eine Inventarisierung sichergestellter Beweisstücke dokumentiert. Man sieht, dass SOBR, die Spezialeingriffstruppe des russischen Innenministeriums, zumindest einen Teil der Zugriffe durchführte.

Allem Anschein nach sind die festgenommenen Personen recht jung, teilweise vielleicht minderjährig. Ferner zeigt das Video Stillbilder aus Unterhaltungen eines der Festgenommenen in der Textmessenger-App Viber. Die desolate Rechtschreibung (nicht in die folgende Übersetzung übernommen) weist ebenfalls auf ein ziemlich junges Alter des Schreibenden hin.