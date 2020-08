Christchurch-Attentäter zu härtester Strafe in der Geschichte Neuseelands verurteilt

Ein neuseeländisches Gericht hat den Christchurch-Attentäter Brenton Tarrant, der im vergangenen Jahr bei einer Terrorattacke auf zwei Moscheen in Christchurch 51 Muslime tötete, zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Ein derart hartes Urteil wurde in diesem Land bisher noch nie gesprochen.

Der 29-jährige Australier hatte sich zuvor in 92 Anklagepunkten, 51 wegen Mordes, 40 wegen versuchten Mordes und einen im Zusammenhang mit Terrorismus, für schuldig bekannt. Bei der Verurteilung Tarrants am Donnerstag sagte Richter Cameron Mander vom Obersten Gerichtshof, dass die Schwere seiner Verbrechen die harte Strafe rechtfertige. Der Richter erklärte bei der Urteilsverkündung:

Ihre Verbrechen sind so niederträchtig, dass selbst wenn Sie bis zu Ihrem Tod in Haft bleiben, die Anforderungen an Bestrafung und Ablehnung nicht erfüllt werden. Soweit ich es beurteilen kann, haben Sie kein Mitgefühl mit Ihren Opfern.