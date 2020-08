Moskau: Tretjakow-Galerie nach Sturzregen unter Wasser (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © Xinhua Die Tretjakow-Galerie in Moskau mit rund 140.000 Werken der Malerei, der Graphik und der Bildhauerei ist neben der St. Petersburger Eremitage eine der größten und berühmtesten Kunstsammlungen Russlands. Hier ist ein Besucher am 6. Juli 2020 zu sehen.

Durch Starkregen in Moskau wurde am Mittwoch die renommierte Tretjakow-Galerie überflutet. Das Regenwasser drang durch das Dach des Museums bis in die Ausstellungsräume der neuen Abteilung für Moderne Kunst vor. Auf dem Fußboden bildeten sich große Pfützen.

Besucher der Galerie mussten das überflutete Gebäude verlassen und erhielten dafür kostenlose Ersatztickets, mit denen sie die Ausstellung an einem anderen Tag wieder besichtigen können. Laut dem Pressedienst des Museums sind jedoch durch die Havarie keine Ausstellungsstücke zu Schaden gekommen.