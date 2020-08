Frankreich zieht nach: Agatha Christies Roman "Zehn kleine Negerlein" heißt nun "Sie waren zu zehnt". Auf dem Archivbild: Agatha Christie spielt Klavier für ihren Mann Max E. L. Mallowan in ihrem Haus in Devonshire, März 1946

In Frankreich heißt Christies Krimi über zehn Menschen, die auf einer Insel nach und nach ums Leben kommen, nun offiziell "Ils étaient dix". Die obige Übersetzung des Originaltitels "Ten Little Niggers" ins Deutsche gilt bereits seit dem Jahr 2003 als politisch inkorrekt.

Ab dem 26. August erscheint eines der berühmtesten Werke Agatha Christies nicht unter dem alten Titel "Dix petits nègres" ("Zehn kleine Negerlein"), sondern in der neuen Übersetzung "Ils étaient dix" ("Sie waren zu zehnt"). James Prichard, Urenkel der britischen Autorin vieler Krimiklassiker, hat diese Entscheidung begrüßt. In einem exklusiven Kommentar für den französischen Sender RTLsagte er:

Als das Buch geschrieben wurde, war die Sprache anders. Man hat Wörter benutzt, die heute vergessen sind. Die Geschichte fußt auf einem beliebten Abzählreim, der nicht von Agatha Christie stammt. Ich bin mir fast sicher, dass der Originaltitel in den USA niemals verwendet wurde. In Großbritannien wurde er in den 1980er-Jahren geändert. Heute lassen wir ihn weltweit ändern.

Prichard zufolge hätte es der Schriftstellerin nicht gefallen, wenn sich irgendjemand durch ihren Sprachgebrauch beleidigt gefühlt hätte. Deswegen sollte man nicht jene Wörter verwenden, die im Jahr 2020 jemanden kränken könnten. Der neue Titel würde die Leserschaft nicht von dem Inhalt des Romans ablenken.

INFO RTL - Ne l’appelez plus "Dix petits nègres". Le roman d'Agatha Christie change de titre et paraît aujourd'hui dans une version révisée, exit le mot "nègre". https://t.co/MHZB2YKvLy — RTL France (@RTLFrance) August 26, 2020

Agatha Christies Roman "Ten Little Niggers" war im November 1939 erschienen. In den USA ging der Krimi im Januar 1940 aus Pietätsgründen gegenüber der afroamerikanischen Bevölkerung unter dem Titel "And Then There Were None" auf den Buchmarkt. Dieser Titel setzte sich dann im Jahr 1985 auch in Großbritannien endgültig durch. In Deutschland änderte das Werk seine ursprüngliche Überschrift "Zehn kleine Negerlein" erst im Jahr 2003, als für die Neuübersetzung von Sabine Deitmer der Titel "Und dann gab's keines mehr" gewählt wurde. Neben Russland war Frankreich bislang eines der wenigen Länder, wo das Buch noch unter seinem Originaltitel verlegt wurde.

Mehr zum Thema - Nach Rassismus-Vorwürfen: Pepsi und Mars nehmen Logos mit Afroamerikanern aus dem Programm