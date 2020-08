Trotz Elon Musks Alien-These: Kein Touristenstrom zu den Pyramiden in Ägypten (Video)

Quelle: Reuters © Joe Skipper/Reuters Hält ägyptische Pyramiden für eine Erfindung von Außerirdischen: Der US-Unternehmer Elon Musk. (Cape Canaveral, 19. Januar 2020)

Eine Menge Retweets und Likes hat Elon Musks neuester kontroverser Tweet geerntet, in dem er die steile These teilt, Außerirdische hätten die berühmten Pyramiden in Gizeh gebaut. Die ägyptische Bevölkerung und Archäologen des Landes sind entsetzt.

Und doch käme dieses fantasiereiche Alleinstellungmerkmal dem stagnierenden Tourismus vielleicht entgegen. Wäre da nicht ein übergreifendes Problem.