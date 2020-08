"Unternehmen in schwarzem Besitz" – Google führt neues Label ein

Um die Black-Lives-Matter-Bewegung zu unterstützen, führt der Internetriese Google in den Vereinigten Staaten eine Art Label ein. Es soll Unternehmen, die "in schwarzem Besitz sind", im Internet schneller und leichter erkennbar machen.

Im letzten Monat erklärte Google-CEO Sundar Pichai, dass Google "Initiativen und Produktideen entwickeln werde, die langfristige Lösungen unterstützen", um die "Black Community" in den USA zu unterstützen. Eine dieser Lösungen wurde jetzt umgesetzt und betrifft die Lokalisierung von Unternehmen, die sich im "schwarzen Besitz" befinden, über die Suchmaschine von Google, aber auch über Google Maps. Eine Art Label also.

Google habe in letzter Zeit einen "Anstieg bei der Online-Suche nach Unternehmen in schwarzem Besitz" festgestellt. Deswegen könnten Händler nun über das Portal "Google My Business" das Label "Unternehmen in schwarzem Besitz" hinzufügen. In den USA steht das neue Tool seit dem 30. Juli zur Verfügung.

Das Label "Unternehmen in schwarzem Besitz" erscheint unter "Highlights" in Google Maps und in der Google-Suche. Es zeigt ein dreistreifiges orangefarbenes Symbol mit einem schwarzen Herzen in der Mitte. Schon zuvor hatte der Internetriese Kennzeichnungen für "frauenfreundlich" und "LGBTQ-freundlich" eingeführt.

