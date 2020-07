RT-Doku: Bis dass der Tod uns scheidet

Das Coronavirus forderte weltweit seine Opfer. Die RT-Doku erzählt von Ärzten, die in Russland, Italien, den USA und Indonesien an dem Virus starben. Als die Corona-Pandemie einsetzte, mangelte es an Verständnis, Schutzausrüstung und fachärztlicher Behandlung.

Während sich das Virus weiter ausbreitete, wurden immer mehr Ärzte und Krankenschwestern, die sich der Herausforderung stellten, infiziert und erlagen der Krankheit. Der Kinderarzt Michail aus Moskau, die Allgemeinmedizinerin Samar Sinjab aus Venedig und Mike, ein Arzt in einer Klinik in Indonesien, waren nur einige der Alltagshelden, die ihr Leben für andere gaben.