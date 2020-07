Interview mit Arzt in New York: Wie COVID-19 das US-Gesundheitssystem sprengte

New York ist eine der am stärksten von COVID-19 betroffenen Städte der Welt. Jewgeni Pinelis, Intensivmediziner am Brooklyn Hospital Center in New York, sprach mit dem Journalisten Anton Krassowski über das US-Gesundheitssystem mitten in der Corona-Pandemie.

Die beiden sprachen über die persönlichen Erfahrungen des Arztes im Kampf gegen die Infektion, warum das US-Gesundheitssystem schlecht auf die Pandemie vorbereitet war und weshalb das Virus vor allem ärmere Bevölkerungsschichten so stark trifft.