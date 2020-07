"Fangen und vernichten": Neuer Luftfilter tötet angeblich fast 100 Prozent der Coronaviren

Wissenschaftler haben einen Luftfilter entwickelt, der Coronaviren auffangen und vernichten kann. Eine Studie dazu wurde in der Zeitschrift Materials Today Physics veröffentlicht. Dies könnte helfen, die Ausbreitung des Virus in geschlossenen Räumen zu reduzieren.

Die Studie behauptet, dass 99,8 Prozent der Coronaviren getötet werden, wenn die Luft einmal den Filter passiert. Es wurde auch festgestellt, dass das Gerät 99,9 Prozent der Sporen des tödlichen Bakteriums Bacillus anthracis tötet, das Milzbrand verursacht.

Die Besonderheit des Geräts besteht darin, dass es aus handelsüblichem Nickelschaum besteht, der auf 200 Grad Celsius erhitzt werden soll.

Mehr zum Thema - Nächste Pandemie im Anmarsch? Chinesische Forscher warnen vor neuem Schweinegrippe-Virus

"Dieser Filter könnte in Flughäfen und in Flugzeugen, in Büros, Schulen und auf Kreuzfahrtschiffen nützlich sein, um die Ausbreitung von Covid-19 zu stoppen", sagte Zhifeng Ren, Direktor des Zentrums für Supraleitfähigkeit an der Universität Houston im US-Bundesstaat Texas.

Man vermutet, dass der Filter auch skalierbar sein kann. Somit könnte er dazu dienen, die Luft in der unmittelbaren Umgebung eines Gebäudes reinigen zu können.

Bei der Entwicklung des Geräts gingen die Wissenschaftler davon aus, dass das Virus nicht über 70 Grad Celsius überleben kann. Deswegen beschlossen die Forscher, Hitze bei der Lösung einzusetzen. Da der Filter elektronisch beheizt wird, ist nur eine minimale Menge an Energie notwendig. Dadurch wird das Gerät effizienter und zukunftsfähiger.