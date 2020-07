Kunden hatten nichts bemerkt: Russisches Designbüro erstellte Logos mithilfe Künstlicher Intelligenz

Seit dem Jahr 2018 bietet das Art. Lebedev Studio einen günstigen Service für kleinere Unternehmen an: Erstellen eines Logos für nur 100.000 Rubel (rund 1.270 Euro). "Express Design" erwies sich als eine beliebte Option für Unternehmen, die über kein großes Budget verfügen. Jedoch sorgten die Logos, die mit dem Service erzeugt wurden, oft für Kontroversen.

Nun erklärte das Studio, dass die Logos mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden seien. Das Studio habe ein futuristisches Experiment durchgeführt und die Technologie in der Praxis ausprobiert. Es sei sogar ein vorgeblicher Mitarbeiter namens Nikolai Ironow geschaffen worden, der als Schöpfer dieser Logos galt.

"Den Kunden war nicht bewusst, dass ihre Projekte von einer Maschine erstellt wurden. Alle Werke von Nikolai Ironow wurden von den Kunden genehmigt und dann für das Publikum freigegeben", hieß es in einer Erklärung auf der Website des Studios.

Heute sind Arbeiten von Ironow in Unternehmen in ganz Russland, auf Markenprodukten und in zahlreichen YouTube-Clips zu sehen.