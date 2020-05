"Ein unermesslicher Verlust": New York Times ehrt Corona-Opfer mit ungewöhnlicher Titelseite

Quelle: Reuters © EDUARDO MUNOZ "Ein unermesslicher Verlust": New York Times ehrt Corona-Opfer mit ungewöhnlicher Titelseite (Archivbild)

Folge uns auf

Die Titelseite der New York Times ist am Sonntag den Opfern der Coronavirus-Pandemie in den USA gewidmet: Die Zeitung hat in sechs Spalten ganzseitig die Namen von 1.000 Verstorbenen abgedruckt. Jeder Name wird in der Ausgabe von einem persönlichen Satz begleitet.

Am Sonntag ist die New York Times mit einer besonderen Titelseite erschienen. Die Überschrift, die sich von links nach rechts über die ganze Seite erstreckte, lautete: "Fast 100.000 Tote in den USA, ein unermesslicher Verlust". In der Ausgabe standen insgesamt 1.000 Namen aus veröffentlichten Nachrufen und jeweils ein persönlicher Satz zu den Opfern. The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP — The New York Times (@nytimes) May 24, 2020 Die 1.000 Menschen hier stellen nur ein Prozent der Opfer dar. Keiner von ihnen war nur eine Statistik. Zahlen alleine können nicht die Auswirkungen des Coronavirus auf Amerika messen, sei es die Zahl der behandelten Patienten, unterbrochener Jobs oder zu früh beendeter Leben", schrieb die Zeitung. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind in den USA bis Samstagabend (Ortszeit) gut 1,6 Millionen bekannte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und rund 97.000 Todesfälle gemeldet worden. Der neue Erreger SARS-CoV-2 kann die vor allem für ältere Menschen sehr gefährliche Lungenkrankheit COVID-19 auslösen. (dpa) Mehr zum Thema - Abstand ist wichtig: Finnische Zeitung mahnt mit optischer Täuschung soziale Distanz an