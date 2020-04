Nur nicht durchdrehen: Leben – und lachen – in der Quarantäne (Video-Doku)

Aufgrund der Corona-Krise müssen auch zahlreiche RT-Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Die Korrespondentin Marina Kosareva versuchte, mit ihrem Smartphone in den eigenen vier Wänden eine Doku über die bizarre Zeit zu drehen, in der wir heutzutage leben.

Sie spricht mit ihren Bekannten in der ganzen Welt, hört virtuell einem Opernsänger in Paris zu und besucht sogar eine Online-Bar. Außerdem skypt Marina Kosareva mit ihrem Bruder, der ebenfalls bei RT arbeitet, und zeigt kuriose Videos, wie sich Menschen in der Quarantäne die Zeit vertreiben.