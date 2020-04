Kein Aprilscherz: Einige Länder stellen Aprilscherze wegen Corona unter Strafe

Die Corona-Pandemie sorgt nahezu weltweit für strengere Regeln. Hauptsächlich betreffen diese den physischen Umgang mit anderen Menschen. Doch einige Länder haben nun aus Furcht vor "Desinformationen" auch Aprilscherze zum Thema Corona unter Strafe gestellt.

Um mutmaßlichen Falschinformationen rund um die Corona-Epidemie vorzubeugen, haben mehrere Länder Aprilscherze in diesem Jahr unter Strafe gestellt. So kann zum Beispiel jemand der Falschmeldungen verbreitet in Thailand für bis zu fünf Jahre in den Knast wandern.

Allerdings existiert das Gesetz gegen "Fake News" dort schon seit 2019. Doch aus gegebenem Anlass, dem 1. April, sah sich die thailändische Regierung genötigt, noch einmal per Twitter auf das Gesetz aufmerksam zu machen.

Auch in Taiwan versteht man beim Thema Corona keinen Spaß: Es sei mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren und/oder einer Geldstrafe zu rechnen, so die taiwanesische Politikerin, Tsai Ing-wen, über Facebook. Indien erklärte, dass gegen Verbreiter von Falschmeldungen "zügig und kräftig" vorgegangen werde. Und auch Google hat bereits seine traditionellen Scherze für dieses Jahr abgesagt. Und Deutschland?

Das deutsche Gesundheitsministerium bat per Twitter darum, von Corona-Aprilscherzen abzusehen. "Erfundene Geschichten und Aprilscherze zu Corona können zur Verunsicherung beitragen und genutzt werden, um Falschmeldungen zu verbreiten", heißt es in einem Tweet.

In der derzeitigen Situation bitten wir Sie darum, am 01. April diesen Jahres auf erfundene Geschichten zu der Coronavirus-Thematik zu verzichten. So kann die Gefahr minimiert werden, dass der Kampf gegen das Virus durch Falschinformationen zum Thema erschwert wird. pic.twitter.com/OEYShq6vJp — BMG (@BMG_Bund) March 31, 2020

Dennoch ließen es sich natürlich viele nicht nehmen, einige "harmlose Scherze" zum Besten zu geben. Hier eine kleine Auswahl:

Heute ist der Tag des Irrsinns. Aber wie soll man noch wilde Scherze machen, wenn der Wahnsinn längst Methode ist?#Aprilscherzpic.twitter.com/0Rpqgv5Bj2 — Geheimer Rat (@GoethesMatrix) April 1, 2020

Den besten Aprilscherz haben gerade so zwei Karnevalisten gebracht. Die standen blöd am Straßenrand rum und wollten mich mit einer Polizeikelle rauswinken.



Fall' ich doch am 1. April nicht drauf rein, ihr Idioten! — Horst Hutzel (@Horst_Hutzel) April 1, 2020

Heute früh morgens komplett fertig angezogen,

den Schulranzen des Lütten gepackt und, sobald er wach wurde, mit Brotdose und Ranzen ins Zimmer gerannt:

"Schnell anziehen, es ist wieder Unterricht in der Schule!" #Aprilscherz — Mytandor v. Keswick (@mytandor) April 1, 2020

In Zeiten von #Corona muss man beim #Aprilscherz auf Klassiker zurückgreifen:

„Denn eins ist sicher: Die Rente.” — Ernst Wilhelm (@ernstwilhelm68) April 1, 2020

