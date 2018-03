Der Frühling ist da: Moskau feierte das Nouruz-Fest

Vor einigen Tagen fanden weltweit die Feierlichkeiten zum Neujahrs- und Frühlingsfest Nouruz statt. Auch Moskau beteiligte sich an den Festlichkeiten. Das Fest wird von mehr als 300 Millionen Menschen und seit mehr als 3000 Jahren gefeiert. Völker auf der Balkanhalbinsel, in der Schwarzmeerregion, im Kaukasus, in Zentralasien und im Nahen Osten feiern den ursprünglich persischen Feiertag. Jedes Volk aber immer etwas anders.