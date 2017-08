NATO im Kaukasus: Manöver "Noble Partner" in Georgien unter Beteiligung der Bundeswehr

In Georgien hat am vergangenen Wochenende die von der U.S. Army Europe geführte Übung Noble Partner begonnen, und die Bundeswehr ist dabei. Die – inzwischen zum dritten Mal stattfindende – Übung soll die ehemalige Sowjetrepublik weiter an die NATO heranführen.