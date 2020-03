Uschis Hände – Sauberes Krisenmanagement à la von der Leyen

Thank you for nominating me, @DrTedros! #SafeHands challenge accepted!



Follow the @WHO guidelines, wash your hands 🧼 💦and protect yourself & others from the #coronavirus!



I now challenge:

👉@melindagates

👉Christine @Lagarde

👉@YoYo_Ma

👉@jensspahn



Stay safe & healthy! pic.twitter.com/7dNQWwzMul