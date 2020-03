Kroatien: Erdbeben erschüttert Zagreb – viele Verletzte und schwere Schäden

Quelle: Reuters © Antonio Bronic Ziegel fielen von Dächern, Fassaden bekamen Risse, Mauern stürzten ein und Trümmer beschädigten parkende Autos: Zwei Erdbeben haben in der kroatischen Hauptstadt Zagreb Dutzende Menschen verletzt und schwere Schäden angerichtet.

Die berühmte Kathedrale, ein Wahrzeichen der kroatischen Hauptstadt, verlor eine der beiden Kirchturmspitzen, die 100 Meter in die Höhe ragten. Das Erdbeben in Kroatien, das Zagreb erschütterte, war das schwerste seit 140 Jahren in diesem EU-Land.

Zwei Erdbeben haben in der kroatischen Hauptstadt Zagreb Dutzende Menschen verletzt und schwere Schäden angerichtet. Die mittelstarken Erdstöße ereigneten sich in kurzer Abfolge von etwas mehr als einer halben Stunde. Eine 15-Jährige, die aus Trümmern geborgen wurde, rang im Krankenhaus um ihr Leben, berichtete der private Fernsehsender RTL unter Berufung auf die Ärzte des Krankenhauses. Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) gab die Stärke des ersten Bebens um 6.24 Uhr am Sonntagmorgen mit 5,4 und die des zweiten Bebens um 7.01 Uhr mit 5,0 an. Die Zentren der beiden Beben lagen sieben beziehungsweise zehn Kilometer nördlich von Zagreb. Es war das schwerste Beben seit 140 Jahren, welches das EU-Land Kroatien aktuell heimgesucht hat. Menschen liefen erschrocken aus den Häusern Ziegel fielen von Dächern, Fassaden bekamen Risse, Mauern stürzten ein und Trümmer beschädigten parkende Autos. Auch die Kathedrale, ein Wahrzeichen im Zentrum der Stadt, wurde beschädigt – eine der beiden Turmspitzen stürzte ein und stürzte aus mehr als 100 Metern Höhe zu Boden. Aus zwei Krankenhäusern mussten Patienten in Sicherheit gebracht werden, weil Teile der Gebäude schwer beschädigt wurden. Menschen liefen erschrocken aus den Häusern. Das Innenministerium rief die Bürger dazu auf, nicht den Sicherheitsabstand zu vergessen, der angesichts der Corona-Virus-Pandemie geboten ist. Kroatien verzeichnete bis zum Sonntag 204 nachgewiesene Ansteckungen mit dem Virus SARS-CoV-2, doch wachsen auch dort die Zahlen derzeit von Tag zu Tag rasch. Über Twitter werden Fotos geteilt, auf denen zu sehen ist, wie die Straßen von Zagreb aussehen: Posljedice potresa u Zagrebu pic.twitter.com/G5RFWmvTlM — Media Servis (@mediaservishr) March 22, 2020 Über Kurznachrichtendienst Twitter teilte ein Nutzer ein Video, auf dem zu sehen ist, wie die Erde bebte. Čisto da dobijete dojam kako se trese... #Zagreb#zagrebpotres#zagrebearthquakepic.twitter.com/HTcIir9wMg — spigani auzvinkl (@pigani_auzvinkl) March 22, 2020 Auf einem Twitter-Video ist zu sehen, wie auch eine Frühchen-Station evakuiert werden musste, weil dieses Krankenhaus durch das Erdbeben beschädigt wurde. Unterstützung kam demnach von der Armee und den Ultras vom Fußballclub Dinamo. Zbog potresa zgrada Klinike za porodništvo u Petrovoj ulici nije sigurna pa je odlučeno da se novorođenčad zasad premjesti u grijani šator u KB-u Dubrava, koji je pripremljen za oboljele od koronavirusa. U premještanju pomažu navijači i vojska. https://t.co/Ra7kNQiweRpic.twitter.com/9JOvoUn7RE — HRT vijesti (@hrtvijesti) March 22, 2020